Proyecciones, muestras, charlas y festivales acompañarán otra conmemoración del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. Un buen número de actividades ocurrirán en el Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en la ex Esma, donde los trabajadores llevan adelante un plan de lucha ante el vaciamiento del espacio. En un contexto signado por un retroceso en las políticas nacionales de derechos humanos, iniciativas con esa impronta o las surgidas del ámbito independiente cobran especial sentido y relevancia. Como ocurrió en otras ocasiones, el sector cultural se organizó para marchar mañana en conjunto.

Artistas de todas las disciplinas, estudiantes y otros trabajadores del área son invitados a confluir en una única columna hacia Plaza de Mayo, con la consigna “Cultura es trabajo, cultura es memoria, Macri no es cultura”. Un texto que firman un grupo de asociaciones y que aparece en el Facebook “Sumate a marchar con la columna de cultura” subraya la desaparición del Ministerio de Cultura y el vaciamiento del Conti como ejes de esta movilización. La convocatoria surge de Abogados Culturales, Colectivo de Cineastas, Frente Audiovisual Feminista, Espacios Escénicos Autónomos, Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos, Unión de Músicos Independientes, entre otros. El punto de encuentro es Diagonal Norte y Calaberas (a las 12).

También dentro de la movilización a la Plaza está la posibilidad de sumarse a la “Marcha de las Escobas”, una de las tantas actividades que integra la programación del ciclo “Marzo, Mujer y Memoria”, iniciativa del Auditorio Kraft CCNV y la colectiva Mujeres de Arte Tomar que conecta el espíritu del 24 con el del Día Internacional de la Mujer. Todas las mujeres que lo deseen –sean artistas o no– pueden ser parte de una performance que evoca la huelga de inquilinos de 1907 con la premisa de barrer todo tipo de injusticias. La escoba, considerada símbolo de opresión, se vuelve aquí uno de lucha. Para participar hay que escribir a [email protected] mailto:[email protected]

Otro ritual para ese día tan particular es el que proponen, en conjunto, la Compañía de Funciones Patrióticas, Corda-Doberti, Compañía de Ataque y Avive Compañía de Inventarios, con apoyo de Barrios x Memoria y Justicia, tanto de Almagro como de Villa Crespo y Chacarita. “Relato situado. Los barrios tienen memoria” consiste en recorridos a pie en el Día Nacional de la Memoria, que se realizan desde las 20.30 por los barrios mencionados y que unen baldosas colocadas por el movimiento. Más información en [email protected]

En el Centro Cultural Haroldo Conti, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se desplegará hoy una programación nutrida, organizada íntegramente por los trabajadores en el marco de un plan de lucha para denunciar el desfinanciamiento del espacio. Paradójicamente, en uno de los focos culturales en los que el Estado debería resguardar la memoria del pueblo, los artistas participarán de las jornadas sin cobrar honorarios, pasando la gorra. Es un buen momento para acercarse, informarse y acompañar el reclamo, sobre el cual el equipo del centro cultural estará brindando detalles. A las 15 comenzará la jornada con la presentación del libro Escritos desobedientes, Historias de hijos, hijas y familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia, del Colectivo Historias Desobedientes. Participarán Carolina Bartalini, Virginia Croatto, Eduardo Jozami, Analía Kalinec y Verónica Estay Stange.

Además, en el centro cultural de Avenida del Libertador 8151 quedarán inauguradas dos muestras: La violencia en el espacio- políticas urbanas y territoriales durante la dictadura cívico militar en Argentina y Conquistas de la memoria, un recorrido fotográfico por espacios de memoria del país. A las 18, habrá una radio abierta con la participación de Luis Bruschtein. Una hora más tarde se proyectará el film Rojo, de Benjamín Naishtat, que retrata a la sociedad civil pre-dictadura y su clima de época. El público podrá dialogar con el director. Finalmente, a las 20, se desarrollará la peña “Las paisanas”, con Luciana Jury, Pampi Torre y Barbarita Palacios.

En el Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi), casa cultural y educativa de las Madres de Plaza de Mayo, ubicada también en la ex Esma, hoy a las 16 se proyectará el documental Las Madres de Plaza de Mayo, de Susana Blaustein Muñoz y Lourdes Portillo. Se trata de un film que estrenó mundialmente en Nueva York, en 1985, y que fue nominado al Oscar. No estrenó en la Argentina porque fue rechazado por las autoridades. “Luego de su participación en un festival de la mujer, en 1988, no volvió a verse en el país hasta 2018, en una función que brindó el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad. Y este 23 de marzo se hará justicia nuevamente, gracias a la propuesta del Movimiento, conjuntamente con el ECuNHi”, puntualiza la gacetilla de prensa que anuncia el encuentro.

Dentro del Espacio Memoria y Derechos Humanos se hará hoy el taller de lectura “Los libros prohibidos”, una invitación a recorrer libros que fueron censurados en la dictadura (a las 14, Museo Malvinas). A las 20 se activará la audioguía del recorrido histórico, con proyecciones de fotos y videos de archivo sobre las fachadas de distintos edificios del predio. Y el lunes a las 11 tendrá lugar la intervención artística “Presentes”, en homenaje a Rodolfo Walsh.

Una muestra potente inauguró hace poco en el Centro Cultural de la Cooperación, y permanecerá hasta fines de abril (Avenida Corrientes 1543). Por iniciativa de las Abuelas de Plaza de Mayo, los usuarios de Instagram fueron invitados a publicar fotografías vinculadas al tópico de la identidad. Como resultado, se exponen en “Insta x la Identidad” los 20 trabajos seleccionados y otros tantos que recibieron menciones. La propuesta no se agota allí. A las imágenes se suman textos y poemas escritos por autores comprometidos con los derechos humanos, como Selva Almada, María Teresa Andruetto, Mariana Enríquez, Martín Kohan, Sergio Olguín y Leonardo Oyola. Otra exposición es Retrospectiva, de Mónica Hansenberg, selección del trabajo fotográfico y documental de la autora (ex Esma, edificio Cuatro Columnas).

Habrá dos festivales. Uno es organizado por el Partido Comunista en su sede de Zavaleta 72, y tendrá lugar hoy a las 20. Se titula “Festival por la Memoria, la Verdad y la Justicia” y participan bandas como Paisal, Hacete la cabeza y La 24, Colectivo de Música Andina. Y en la Casa por la Identidad, de las Abuelas de Plaza de Mayo, y otras sedes de la ex Esma, se está desarrollando el “Our Fest”, festival de animación basado en la temática de derechos humanos y ambientales. Propondrá charlas sobre el uso del arte como herramienta de reivindicación de las luchas sociales. En ese marco, se desarrollará el 1° Encuentro de Animadoras Latinoamericanas.

El martes de la próxima semana se proyectará el documental Fotos de la memoria, con la presencia del director Pablo Lecaros (a las 19, en la Biblioteca Popular Arturo Jauretche, Avenida Boedo 1868). Estarán presentes el diputado Horacio Pietragalla y el grupo Abuelas Relatoras. Ese mismo día, Dora Barrancos brindará la charla “La mujer en la dictadura”, en Cultura de la Gran Logia (Piedras 768, a las 19).

El espacio Virrey Cevallos, ex centro clandestino de detención, activó un conjunto de 43 actividades, en consonancia con la cantidad de años que pasaron desde el último golpe de Estado. En el espacio para la memoria, ubicado en Virrey Cevallos 630 (Montserrat), se desarrollarán la presentación del libro Las revoluciones de Berta, de Claudia Korol (lunes a las 19); y la proyección del documental Gregorio por Nachman, de Eduardo Nachman (jueves a las 19). En la página de Facebook del lugar está la programación completa.yacc