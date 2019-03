Desde hoy se celebra el Lollapalooza Argentina 2019, encuentro musical creado en Chicago que repite en su sede habitual, el Hipódromo de San Isidro. Será su edición más atípica hasta la fecha. En primer lugar, por la circunstancia de país: con la Argentina rankeando en el puesto número uno de las naciones más endeudadas de la región, al tiempo que el dólar lucha por contenerse, es una proeza que un evento internacional de semejante magnitud pueda llevarse a cabo. Mientras otros festivales decidieron claudicar o tomarse una pausa, la creación de Perry Farrell regresa con una programación que permitirá el debut en Sudamérica (el “Lolla” se celebra en simultáneo en Chile y Brasil) de algunas figuras estelares de la cultura pop global, a las que pondrá a dialogar con pares nacionales.

A diferencia de sus primeras versiones locales, en las que los grandes nombres acaparaban la lista de artistas al punto de que todos parecían cabeza de cartel, el “Lolla” se fue convirtiendo en un termómetro generacional. Escenarios como el Perry’s y el Alternative fueron advirtiendo un cambio de paradigma no sólo en la música que se venía, sino también en el recambio de progenie. Su sexta edición es consecuencia de ello, y este será el año de la música urbana. En esta oportunidad el fuerte de la programación está constituido por artífices de hip hop, trap, reggaetón y sus variantes. Comenzando por el estadounidense Kendrick Lamar, el rapero top de esta década, que estará en el Main Stage 1 el domingo.

Además del MC de Compton, que se presentará por primera vez en la Argentina traccionado por su último álbum DAMN (2017), el LollaAR también tendrá entre sus atractivos próximos a la música urbana a Twenty One Pilots (ya estuvieron en 2016), headliners de la primera fecha junto al esperadísimo Post Malone. Aunque no hay que perder de vista a Macklemore, al igual que los españoles C. Tangana y Bad Gyal. Entre los actos argentinos, cuya escena de hip hop y trap atraviesa su mejor momento, destacan Paulo Londra, Wos, Ca7riel, Coral Casino, Khea, Omar Varela y Mykka y Cazzu. A pesar de que la rareza será La Mona Jiménez (lugar que ocupó Damas Gratis en 2018), lo más sublime de esta edición recaerá en el saxofonista de jazz Kamasi Washington y en el indie pop del sudafricano Troye Sivan. 1975 y Greta Van Fleet (su sideshow será el lunes en el Gran Rex) aportarán una buena dosis de rock, y Years & Years y Odesza invitarán al baile.

Pese a que aparece en un segundo plano, Caetano, amparado por el clan Veloso, será de la partida en la tercera jornada del Lollapalooza 2019. Así como Fito Páez, Jorge Drexler, Vicentico, Snow Patrol y Tiësto, quienes seguramente servirán de aliciente a padres y de figuras históricas a centennials. St. Vincent, Juana Molina, Interpol, el estreno local del inglés Sam Smith y el regreso de sus compatriotas de Arctic Monkeys (ambos serán cabeza de cartel del sábado), tras su memorable show de 2018 en Buenos Aires, harán las veces de puentes generacionales. Si no llega a desencadenarse otra catástrofe climática como en 2018, el domingo Lenny Kravitz presentará en el Main Stage 2 su más reciente disco, Raise Vibration (2018). Aquí varios datos a tener en cuenta:

* La única forma de acceso serán las pulseras en su estado original y colocadas. Los shows comienzan a las 12.15 (el viernes), 12.30 (sábado) y 12 (domingo). El último concierto comienza a las 23.45, salvo el domingo que será a las 23.30.

* En el predio se utilizará el sistema Lolla Cashless: se carga efectivo en las pulseras de acceso con tarjeta de débito o crédito, en el sitio www.lollapaloozaar.com/lollacashless. En el lugar habrá puntos de recarga.

* La oferta gastronómica abarca las opciones habituales y comida venezolana, colombiana, asiática, mexicana, vegetariana, vegana y para celíacos.

* Los niños de hasta 10 años ingresan gratis, acompañados por un mayor de edad. No se permitirá ingresar con banderas, mochilas grandes, bicicletas, instrumentos musicales, drones ni bebidas o comidas (habrá puestos de hidratación).

* Hay dos accesos: uno en Av. Santa Fe y Av. Márquez y otro en Av. Márquez 900 (Entrada Paddock). Los estacionamientos están en Av. Santa Fe y Av. De Unidad Nacional, y en Av. Márquez y Fleming.

* Para los que viajen en tren, la línea Mitre ramal Tigre tendrá servicios adicionales que empezarán a las 23:45 hs, saliendo de la estación San Isidro. Habrá formaciones cada 15 minutos, hasta las 3 de la mañana, que se detendrán en las estaciones Rivadavia y Núñez. Las líneas de colectivo ideales serán las 59, 15, 29, 21 y 60 (Ramal Centenario). Cabify contará con un app especial.