Banfield: Arboleda; Luciano Gómez, Civelli, Jorge Rodríguez, Bravo; Payero, Cecchini, Dátolo; Bertolo o Urzi; Álvarez, Carranza. DT: Hernán Crespo.

Newell's: Aguerre; Nadalín, Fontanini, Paredes, Ferroni; Cacciabue, Requena o Leal, Rivero; Formica; Maxi Rodríguez, Alexis Rodríguez. DT: Héctor Bidoglio.

Arbitro: Jorge Baliño

Cancha: Banfield

Hora: 15.30

TV: Fox Premium

Newell's juega hoy la última fecha de la temporada como anticipo de la pelea que deberá dar el año que viene por la permanencia. No solo porque debe ganar para mejorar su promedio sino porque visita a Banfield, rival al que dejará a solo cinco puntos en el promedio del año que viene si hoy cierra el año con una victoria. Héctor Bidoglio prepara la vuelta de Luis Leal y está en duda en el local la presencia de Nicolás Bertolo por lesión.

En la última fecha de la temporada la Lepra jugará con la posibilidad de mejorar su ubicación en los promedios el año próximo. Los rojinegros comenzarán en zona de descenso aunque hoy podrá hacer menos crítica su situación si derrotan al Taladro. Porque el club del parque Independencia está ocho puntos abajo que su rival en la próxima tabla del descenso y con ganar se quedará a solo cinco. De perder, en cambio, Banfield se alejará a 11 puntos de los leprosos.

Por eso Newell's va al sur bonaerense con el claro objetivo de sumar los tres puntos y por eso el entrenador se decidió por el ingreso de Leal en lugar del chico Requena para armar un equipo más ofensivo. El resto de la alineación es el que viene de vencer a Huracán.

Banfield perdió tres de los últimos cuatro partidos. No mejoró con la llegada de Hernán Crespo, de hecho todavía no ganó de local bajo la dirección técnica del ex delantero de River. La presencia de Bertolo está en duda por una molestia muscular y en caso de no aparecer lo suplirá el chico Agustín Urzi, quien en la semana firmó una cláusula de venta de 20 millones de euros en el club.

El partido comenzará a las 15.30 y lo televisará Fox Sports Premium.