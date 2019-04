Tal como adelantó el secretario general de Camioneros Pablo Moyano, el gremio convocó a un paro general el 30 de abril contra las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri. La medida de fuerza, que se decidió en el marco del plenario del Frente Sindical para el Modelo Nacional que se celebró en la sede porteña del SMATA, estará acompañada por las dos CTA e incluirá movilizaciones en distintas ciudades del país. “No nos queda otra opción que un paro general”, advirtieron en un claro mensaje hacia la cúpula de la CGT.

Los dirigentes leyeron un duro documento en el que describieron la situación de los trabajadores en medio de la crisis económica desatada por el gobierno de Cambiemos. Allí denunciaron que “Argentina está al borde de la quiebra” y que todas las medidas implementadas durante la gestión Macri “favorecieron a los más ricos”. Además denunciaron la pérdida de empleos en todos los sectores.

Antes de la lectura, que estuvo a cargo de Sergio Palazzo, de la Bancaria, Moyano había anticipado la convocatoria en el marco de un descontento general contra la CGT, que posterga el llamado a un paro general. "Hoy va a ser una jornada donde un sector muy importante del movimiento obrero va a decretar un paro general para el 30 de abril, en rechazo a la política económica del Gobierno, que está despedazando el trabajo argentino", había dicho el dirigente. La CTA de los Trabajadores, que encabeza Hugo Yasky, y la Autónoma de Pablo Micheli se adhirieron a la medida.

Los gremios industriales, por su parte, advirtieron sobre las constantes suspensiones de personal y la paralización de la producción. “No existe gremialismo si no hay una política industrial, un modelo industrial”, subrayó el secretario general de SMATA Ricardo Pignanelli en un efusivo discurso. “Qué calidad de trabajo puedo tener si no tengo trabajo, qué calidad de vida puedo tener si no tengo salud? Lo que están planteándonos es volver a la década del 30”, denunció el dirigente.