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Córdoba|12

Reclaman la restitución y pago inmediato del FONID y de los fondos nacionales

Docentes cordobeses adhieren al paro nacional de CTERA del 3 de agosto

UEPC confirmó su adhesión a la medida del sindicato docente, con reclamos por salarios y fondos. El paro responde a “la permanente negativa del Gobierno de convocar a la Paritaria Nacional Docente”.

Marcelo Ochoa

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