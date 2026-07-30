Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 30 de julio de junio de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 30 de julio de junio de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 30 de julio de junio de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 30 de julio de junio de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 30 de julio de junio de 2026
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Radio 750
“Semillero de nulidades”, analizó el periodista
La presentación de Cristina Kirchner ante la ONU, bajo la lupa de Víctor Hugo Morales
En su editorial, el periodista y conductor de La Mañana reflexionó sobre el plan de la expresidenta de recurrir a la ONU para revisar su condena y explicó qué podría pasar con las próximas elecciones.
30 de julio de 2026 - 12:28
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Cristina Fernandez
Former Argentinian President Cristina Fernandez de Kirchner greets her supporters from the balcony of her home after Argentina's Supreme Court rejects her appeal and leaves in effect a court decision that upholds the guilty verdict for defrauding the state, in Buenos Aires, Argentina, on June 13, 2025. (Photo by Matias Baglietto/NurPhoto) (Photo by Matías Baglietto / NurPhoto via AFP)
MATIAS BAGLIETTO. NurPhoto via AFP
Últimas Noticias
“Semillero de nulidades”, analizó el periodista
La presentación de Cristina Kirchner ante la ONU, bajo la lupa de Víctor Hugo Morales
Congelado desde 2024
El Gobierno confirmó un nuevo bono de $70.000 para jubilados: cómo queda el haber mínimo
Para dar marcha atrás con la proscripción
¿Cristina candidata? El abogado anticipó que la cautelar ante la ONU podría resolverse este año
Ambos eran oriundos de la localidad de Villa Dolores, en el Valle de Traslasierra
Duelo provincial en Córdoba por la muerte de dos bomberos tras caer un helicóptero en San Juan
Exclusivo para
Maldito trapo
Lo que dejó la Selección
Por
Alejandro del Carril
Minería, petroleo y gas y el agro siguen en alza
Estancamiento y concentración de la actividad económica
Por
Mara Pedrazzoli
Los populares "Squeezy Dumplings"
Advierten que un juguete viral puede ser riesgoso para la salud de los niños: piden que lo retiren del mercado
El Gobierno no les prorroga sus contratos
Protesta en el Polo Científico por la baja de 400 becarios del Conicet
Por
Laura Vales
El País
El modelo Trump
Con la excusa de la “campaña antiargentina”, Milei firmó un nuevo DNU antimigrantes
Javier Milei presentará el proyecto para cambiar la Carta Orgánica del Banco Central
Una reforma a la medida del Fondo Monetario
Por
Paula Marussich
El Gobierno no les prorroga sus contratos
Protesta en el Polo Científico por la baja de 400 becarios del Conicet
Por
Laura Vales
La derecha tour
Milei sigue con su gira regional y planea una “cumbre azul” en el país
Por
Melisa Molina
Economía
Congelado desde 2024
El Gobierno confirmó un nuevo bono de $70.000 para jubilados: cómo queda el haber mínimo
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 30 de julio de junio de 2026
El proyecto que enviará al Congreso
¿Qué es la Carta Orgánica del Banco Central y por qué Milei va a anunciar su reforma por cadena nacional?
Por
Vardan Bleyan
Minería, petroleo y gas y el agro siguen en alza
Estancamiento y concentración de la actividad económica
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Cielo nublado
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 30 de julio
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 30 de julio
Los populares "Squeezy Dumplings"
Advierten que un juguete viral puede ser riesgoso para la salud de los niños: piden que lo retiren del mercado
En julio la low-cost operó solo el 23% de sus vuelos programados
Por ola de cancelaciones, Brasil restringió la venta de pasajes a Flybondi
Por
Santiago Brunetto
Deportes
Con la vuelta de Paredes y todos los titulares
Copa Sudamericana: Boca tiene un gol de ventaja y quiere hacerlo valer en Chile
El rechazo a la FIFA Forward Enterprise
“Una oposición significativa y creciente” de Europa al plan de Infantino para privatizar los Mundiales
Gimnasia La Plata ganó como local con un gol de Alexis Steimbach
River volvió a perder en el Torneo Clausura
Derrotas de Aldosivi y Riestra
Torneo Clausura: el turno tarde fue para Barracas y Defensa