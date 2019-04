Tenía 23 años cuando junto a su compañero hizo un viaje a dedo por el sur de Chile y también por Perú, a fines de la década del 60. Después rumbearon hacia la Praga comunista. La escritora cordobesa Perla Suez sacó más de 3000 fotos de esos viajes en blanco y negro. “Un día me puse a revisar los negativos de esas fotos, que los tenía guardados en un cajón, los digitalicé y empecé un trabajo de fin de semana en mi casita en La Cumbre. Fui seleccionando fotos y me quedé ahora con unas 80 fotos. El proyecto con el que estoy trabajando se llama Tres mujeres. Una es una pescadora del sur de Chile que cuenta su historia, que no tiene nada que ver con la foto; una mujer en Praga que es hilandera en una fábrica y una sembradora de Perú”, anticipa Suez las tres historias del libro que está escribiendo.