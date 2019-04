Los movimientos sociales advirtieron que el Gobierno no registra la gravedad de la crisis generada por sus propias políticas. Por eso calificaron los anuncios con palabras como “insuficiente” y “ridículo”. Si bien comparten la necesidad de que el Estado intervenga con medidas como el acuerdo de precios, descreen de que Cambiemos logre hacer mucho. “¿Macri controlando precios? Nada puede salir bien”, comentó un dirigente, apuntando a que el control de precios le parecía tan PRO como el interés por la pobreza cero. Mas allá de la efectividad que logre el paquete para frenar la inflación, el señalamiento principal fue que se trata de parches para una pelota a la que ya le pasó por encima un camión.

“No alcanza con controlar los precios si no tenés trabajo. Estas medidas son cosas de campaña que no dan respuesta al problema del hambre y la pobreza, que vienen de la desocupación. Faltan seis meses para las elecciones y esto es una campaña para volver a mentirle a la gente, porque el Presidente ya hizo la promesa de ‘pobreza cero’ cuando fue electo y, sin embargo, hoy más de la mitad de la población somos pobres. Son parches: te garantizan que no va a haber aumento por seis meses, pero en seis meses se van y dejan al país endeudado, a los chicos con desnutrición, a las familias debiendo facturas de 30 mil pesos”, dijo a PáginaI12 Dina Sánchez, del Frente Darío Santillán. Para Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, “la palabra del Presidente está muy devaluada. Es evidente el fracaso del modelo económico y esto vuelve los anuncios poco creíbles. Son medidas de un gobierno en retirada, y todas son contrarias al pensamiento de su equipo económico. Es importante que el Estado participe en la dirección de la economía, pero vemos pocas chances de que este gobierno sostenga los mecanismos necesarios para que eso se cumpla ¿Macri con un esquema de control de precios? Nada puede salir bien”.

“Ninguna de las medidas desanda los graves problemas estructurales que tenemos y que Cambiemos profundizó dramáticamente. Un retoque de precios es la nada misma ante la crisis que se vive, cuando miles de familias en nuestro país comen una sola vez al día. La emergencia alimentaria y la prórroga de la emergencia social tienen que ser medidas centrales para los próximos años. Hace falta generar las condiciones necesarias para que haya trabajo genuino, para que no se pierdan más fuentes laborales. Trabajo, producción y acceso a los alimentos básicos son cuestiones centrales que este Gobierno nunca atendió. Ahora ya es tarde, la matriz productiva está devastada y el tejido social roto”, consideró Gildo Onorato, referente del Movimiento Evita y la CTEP.

“Las medidas del Gobierno son insuficientes con un tercio de la población en la pobreza. Se vanaglorian de lanzar ‘medidas que alivianan el bolsillo’, cuando estamos en una situación de inestabilidad cambiaria, inflación, tarifazos, mayor explotación a los trabajadores con despidos y ajuste”, agregó Marianela Navarro, del FOL.

Juan Carlos Alderete, de la CCC, marcó que los anuncios se hicieron “sin considerar la realidad, que es que los precios ya aumentaron. Subieron mucho en las últimas semanas, ahora los congelan aumentados y además con un acuerdo que dicen nacional pero que todavía tienen que refrendar las provincias, y hay que ver si lo hacen. Son anuncios con un fin electoral. Es una inmoralidad que el Gobierno no hable de la destrucción de la producción, de las Pymes y el comercio, que no se haga cargo de que muchos chicos ya están desnutridos y la gente mayor pasa hambre”.