Los medios extranjeros no le tienen fe a Macri



“¡Preparate para otro default de Argentina!”

La revista Forbes afirmó que el Presidente se está “deslizando en las encuestas”, mientras la inflación es “ridículamente alta”. La nota, acompañada por la imagen de un Macri desvaneciéndose, asegura que si las elecciones fueran hoy, “pierde contra todos los candidatos”.

(18 de abril de 2019)

1-

Estos señores de Forbes parecen olvidarse que los que siempre entran en default son los desastrosos gobiernos liberales. Fue De la Rúa quien dejó un desastre con sus catastróficos ministros López Murphy y Cavallo. Es este desgobierno agonizante el que está al borde del default. Con todas las críticas que puedan hacérsele a los gobiernos kirchneristas, por los errores cometidos, que para mí no fueron pocos, en los 12 años en que los Kirchner estuvieron en el poder nadie, ni el más acérrimo enemigo, datos en mano, puede discutir que las cuentas externas estaban ordenadas, y el maldito FMI no tenía injerencia ninguna en la política económica del país. Tuvo que venir este gobierno mamarracho para que el FMI volviera a destruir nuestra vida diaria.

Betagoras345





El gobierno porteño prueba contenedores inteligentes de basura

“Para evitar que la gente se meta y saque basura”

El Gobierno de la Ciudad anunció que los 18 dispositivos ubicados sobre la avenida Corrientes son una prueba piloto.

17 de abril de 2019

2-

No estoy dispuesta a defender el "derecho" de la gente a revolver la basura. Eso no es un derecho, es una consecuencia nefasta del neoliberalismo. Que pongan contenedores cerrados me da lo mismo. Lo que me indigna es que nos hablen todo el día de crisis y que hay que ahorrar (en comida para lxs pobres...) y gasten en estas idioteces. Y en balas…

MarceP

3-

Me pregunto si esto no es inconstitucional, un bien público pero que solo pueden usar "vecinos", ese término en apariencia benigna y familiar que en el ideario PRO se usa para distinguir y enfrentar a incluidos con excluidos. Una forma apenas disimulada de apartheid. En ningún lado está escrito que los tachos solo son para meter y no sacar, y menos en tiempos que se promueve con urgencia el reciclaje. Los bienes públicos, y en especial los municipales, no pueden ser solo para algunos.

El_Pedrero





Ranking global



El Conicet y la NASA

Mientras avanza el ajuste sobre la ciencia, mientras el gobierno de Mauricio Macri reduce el presupuesto del sector y restringe el ingreso de investigadores, con la comunidad científica en la calle para rechazar las políticas de Cambiemos, las mediciones internacionales destacan la calidad de la ciencia que produce el sistema público en Argentina.

11 de abril de 2019

5-

Siempre los científicos argentinos han sido reconocidos en todo el mundo. Incluso ha habido terrible fuga de cerebros en épocas de gobiernos neoliberales, represores y antipopulares, porque un científico argentino, en cualquier especialidad y área de trabajo, es bienvenido en el exterior.

Ahora se van a ir de nuevo nuestros grandes baluartes de investigación, estudio y trabajo esforzado, por culpa de estos gobernantes, que además de delincuentes son ignorantes, y ni siquiera han sabido delinear políticas congruentes y necesarias de investigación científica en el país, y para el país.

75_mcv





Un anuncio histórico para la astronomía

La primera foto de un agujero negro

Es un anillo de fuego en medio de la oscuridad y fue retratado en la galaxia Messier 87. Su masa es 4,3 millones de veces mayor a la del sol pero está comprimida en un diámetro de 30 soles.

10 de abril de 2019

6-

El universo tiene su ojo de Sauron, pero también las sociedades. El alma y la mente son pasibles de tener agujeros negros que devoran todo lo bueno que hay en la condición humana. La educación, la construcción política, los espacios subjetivizantes, los lazos realmente genuinos de solidaridad, la reflexión crítica, son como una gran fuerza gravitacional que resiste esa capacidad destructiva. Pero también hay un trabajo permanente que busca engañar, insensibilizar, aislar, desunir, fragmentar, mantener a la gente en un estado de ilusión perpetua para que no pueda discernir el bien del mal, ni la verdad de la mentira, ni lo decente de lo inmoral. Tal vez entendiendo cómo funcionan los agujeros negros del cosmos podamos sacar el coraje de ver los otros agujeros negros que tenemos dentro y al lado...

Paula_T





Marta Alanís, galardonada con el premio Joan B. Dunlop

Feminista, católica y premiada en Nueva York

Marta Alanís recibió el premio otorgado por la Coalición Internacional por la Salud de las Mujeres.

11 de abril de 2019

7-

A mí no me preocupa que una mujer aborte, lo que me preocupa es al que abortaron, quién podría haber sido.

Avenger

Avenger. No mezcles ideología con metafìsica, es como agua y aceite. Nunca se van a juntar mezclar o resolver. Detrás de esa pregunta inocentona hay una trampa: ¿"como sería lo que no es?". Si abrís los ojos y mirás la situación de las mujeres en la historia mundial, verás que la maternidad es el yugo que se les impuso siempre. Es como la guerra, los padres-hombres no cuestionan que sus hijos se hagan carne picada en el frente de batalla, es un honor morir por la patria, pero si una mujer quiere abortar por razones muy cercanas como la salud, el exceso de hijos, el abandono del machito. Ah no!! Por la patria, sí; por la vida de la mujer, no.

Hastajerusalem





Jaime Perczyk, nuevo presidente del Consejo Interuniversitario Nacional

“No creemos en un sistema que seleccione alumnos”

Perczyk reivindica la gratuidad de la universidad pública, advierte que “hay sectores que quieren arancelarla” y defiende un sistema “en el cual todos puedan entrar y aprender”.

12 de abril de 2019

8-

Ojalá algún día debatamos sobre la educación en Argentina con análisis críticos de dónde estamos y a dónde queremos ir. Somos el país con más estudiantes y menos graduados... con un promedio de finalización de las carreras de grado de 8 años... con una total anarquía sobre las áreas de vacancias y las prioridades nacionales... Sin un sistema de becas que asegure a todos los que necesitan tener las condiciones materiales para sustentarse en la universidad.

MariaH