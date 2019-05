En contacto con medios locales, Patricia Bullrich volvió a negar contactos con el falso abogado Marcelo D'Alessio. "Es un delincuente", dijo. "No tenemos nada que ver con D'Alessio. Si habló con los Monos no tiene nada que ver con nosotros. Los Monos son delincuentes, D'Alessio es un delincuente y nosotros combatimos delincuentes". Ofuscada también tiró contra el juez Alejo Ramos Padilla: "Da a conocer cualquier paparruchada", dijo en Radio 2. Si bien admitió que el celular (desde donde se habría capturado un chat) es suyo, dijo que no lo usa desde 2017 y negó haber hablado con D'Alessio sobre Los Monos. Sobre el dato de que era un aparato que usaba su nieto, también negó: "Nunca dije lo de mi nieto; es una mentira".