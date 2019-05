Unas horas después de que Omar Perotti y María Eugenia Bielsa, ex rivales de la interna peronista, hubieran compartido la foto que el PJ esperaba, el ex compañero de fórmula de la rosarina, el senador Danilo Capitani, se sumó a las recorridas de campaña del rafaelino. No hay síntomas de quiebre en el peronismo y, según el ex precandidato a vicegobernador, "la unidad ya estaba conformada al otro día de las Paso". En diálogo con Rosariol12, el dirigente del departamento San Jerónimo adelantó que Bielsa le prometió sumarse a la campaña que dirige Perotti. "El objetivo siempre fue generar un gobierno y recuperar Santa Fe", consideró.

-Se sumó a las recorridas de campaña de Perotti, ¿dudó de hacerlo en algún momento?

-No, para nada, ya estaba charlado dentro del Frente Juntos que el candidato que ganara iba a ir adelante y los que perdieran acompañarían. Ganó la fórmula de Omar Perotti y nosotros trabajaremos fuerte para consolidar el triunfo el 16 de junio.

-¿Cómo fue ese diálogo con Perotti?

-Muy bueno, hablamos del departamento San Jerónimo y de empezar a amalgamar los equipos técnicos que tiene cada uno para que trabajen juntos de cara a la conformación del futuro gobierno del Frente Juntos.

-En un hipotético futuro gobierno de Perotti, ¿imagina que Bielsa y sus aliados, como usted, formarán parte?

-Lo va a tener que decidir Perotti una vez que sea electo. Primero hay que trabajar fuerte para que esto ocurra y seguramente él va a convocar a quienes crean que son los mejores hombres. Como justicialistas, estamos a disposición del frente que integramos y vamos a trabajar fuertemente para que el próximo gobierno, en caso de ganar las elecciones, sea el mejor.

-¿Cuáles son las diferencias que existen entre Perotti y Bielsa?

-No hay dos personas iguales, pero desde lo político no veo diferencias. Hay distintas formas de trabajar, cada uno con su idea y pensamiento, pero el objetivo siempre fue generar un gobierno y recuperar Santa Fe.

-Hablaron por teléfono, se reunieron y compartieron una foto, ¿pensó que ella no se iba a sumar?

-No, siempre lo hablamos en el grupo, incluso participé de varias reuniones con Omar después de las Paso. Todas esas conversaciones derivaron en esa foto, que era un registro y lo que solicitaban los medios, pero la unidad ya estaba conformada al otro día de las Paso.

-¿La imagina a Bielsa junto a Perotti en la campaña?

-Sí, yo creo que va a salir a recorrer junto a Omar, incluso me ofreció personalmente venir al departamento cuando Perotti lo hiciera, y estamos en contacto permanente para que se dé.

-¿Cómo define a la elección que usted hizo junto a Bielsa?

-Por ser la primera elección provincial que yo he tenido, puedo decir que llevo 22 años en distintos cargos públicos, ha sido una enorme experiencia, he conocido todos los departamentos, pude hablar con muchísima gente y conocer las realidades de cada lugar. Es importante a la hora de llevar adelante un lugar en el gobierno o en otro cargo, porque uno puede aplicar todas estas experiencias.

-¿Augura una continuidad de Bielsa en la política grande de la provincia?

-Sí, por supuesto. Es una persona que tiene mucho sentido común, conoce la problemática provincial y puede aportar lo suyo en cualquier lugar que desee estar.