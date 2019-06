Marcelo Lewandowski se siente entusiasmado con su irrupción en la política, de la mano de María Eugenia Bielsa. El debut en las primarias le valió más de 83.000 votos para imponerse como el candidato del frente Juntos a la senaduría departamental, y lo instaló en un lugar expectante. Hay encuestas que lo muestran cerca -e incluso por arriba- de su competidora por el Frente Progresista, Mónica Fein. Y con ese entusiasmo recorre las localidades del departamento Rosario. En diálogo con Rosariol12, el periodista deportivo devenido en candidato a senador criticó al Ejecutivo provincial por descuidar las localidades del departamento, a excepción de Rosario en temas diversos de infraestructura. "Noto que falta sentido de integración de la región. Me sorprendió el problema que hay en atención primaria de la salud, creía que el socialismo trabajaba bien en ese tema, y no es así. Yo iré Voy por las demandas del sector productivo, la seguridad y los temas de infraestructura básica", resumió.

-¿Qué realidades percibe en el departamento en estos días de campaña?

-Noto una falta absoluta de proyecto integral, una disparidad de criterios en distintas poblaciones según la administración, con problemas múltiples.

La preocupación que vuelca Lewandowski alude a las consecuencias del fenómeno demográfico que experimenta Rosario con su área de influencia, con la paulatina migración que acrecentó de golpe la población de municipios y comunas aledañas.

"Los problemas son de infraestructura, con ciudades que han crecido mucho y no tienen servicios de cloacas, agua, o escuelas. En Funes, la última escuela se inauguró hace veinte años", marcó. "El transporte es otro gran problema. Faltan líneas entre pueblos que se vinculan por trabajo, está la ley poner el tren metropolitano pero no se avanzó en nada. La región no está pensada para abarcar todas las necesidades. Se crece demográficamente pero sin estrategia de servicios para esas poblaciones que aumentan por la migración actual de Rosario", fustigó.

Asimismo, transmitió el sentir de los vecinos a Rosario, según su mirada. "El interior del departamento le pasa factura a Rosario. La provincia la ha privilegiado, y los senadores han sido invisibilizados y no han tenido el peso ni la jerarquía suficiente para ponerse al frente del desarrollo que necesita, independientemente del funcionamiento del Ecom, que hay hecho algunas cuestiones con la traza de avenidas y calles pero no más que eso", señaló.

La mirada crítica de Lewandowski abarca también la política de salud pública que defiende el gobierno de Miguel Lifschitz. "La demanda en atención primaria (APS) es muy fuerte, cuando uno creía que el socialismo en eso estaba trabajando bien y era su caballito de batalla. Realmente hay una gran carencia en los pueblos para atenderse en la salud pública. Es algo que me sorprendió en esta campaña", atacó. "Los municipios y comunas -siguió- deben hacerse cargo de gran parte del presupuesto de la APS, porque si fuera por lo que la Provincia otorga, la mayoría de los Samcos estarían casi al cierre. Las carencias de este nivel de salud, y de especialistas para atenciones mínimas son una constante en los pueblos".

-Pero los vecinos de esos pueblos se atienden también en los hospitales de Rosario.

-En mediana y alta complejidad deben concurrir a los hospitales provinciales que están en Rosario, sea el Centenario o el Provincial. Es inaudito que Villa Gobernador Gálvez no tenga maternidad.

Por otra parte, apuntó la falta de estímulos desde el Estado a la producción pyme. "El socialismo concibió la provincia como una región de servicios, y los parques industriales tienen muchas carencias. Por eso Perotti propondrá tarifas diferenciadas para abaratar costos, por ejemplo. El cluster de línea blanca en Rosario, el de calzado en Acebal, las empresas de software, son ejemplos de demandas de apoyo concreto de lo que Santa Fe nada hizo aún. Hay mucho para generar, y no solo con proyectos de ley. El senador debe tener una presencia activa y constante, para representar y ser el articulador de soluciones entre la gente y el gobierno".