La decisión está tomada y la ejecución empezará ya mismo. Página/12 pudo establecer que la Cámara Nacional Electoral, la CNE, formará equipos especiales de trabajo para garantizar la inscripción correcta en los padrones de los votantes que van de los 16 a los 18 años. Es un impresionante universo de nada menos que 1.760.000 personas en condiciones de ejercer su derecho cívico.

La medida fue tomada por los camaristas Sebastián Corcuera y Alberto Dalla Via tras un largo forcejeo con el Registro Nacional de las Personas, que depende del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda a cargo de Rogelio Frigerio. Según la protesta de la CNE, el ReNaPer no había enviado en tiempo y forma los datos de los nuevos votantes a Cámara, máxima instancia de la Justicia electoral argentina. Eran un mínimo de 430 mil personas, cifra importante si se tiene en cuenta que en Córdoba, por ejemplo, Mauricio Macri le ganó a Daniel Scioli en 2015 por 900 mil votos. El ReNaPer argumentó en su defensa que la demora en la incorporación de la nueva franja poblacional en condiciones de sufragar se debió a problemas de ancho de banda y no a una intención de fastidiar la transparencia electoral.

Sea como sea, los datos ya están en poder de la CNE. El trabajo se hará sobre el universo completo para peinar a todos, hayan votado o no en 2017.

El voto a los 16 es un derecho desde que, en 2012, el entonces senador Aníbal Fernández presentó la iniciativa junto a su colega Elena Corregido. Sigue siendo obligatorio desde los 18 años y es optativo desde los 16. Cuando después de la aprobación en el Senado el proyecto se trató en la Cámara de Diputados y quedó sancionado, recibió duras críticas de dos legisladoras que después integrarían Cambiemos. La actual encargada de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, votó en contra del proyecto “por coyuntural, por hipócrita, por engañoso”. Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, tildó a la nueva ley de “fraudulenta” y “demagógica”. Se preguntó: “¿Qué van a ofrecer dentro y fuera de la escuela secundaria a cambio del voto? ¿Dinero? ¿Acaso droga?”.

Pasos

Como fuese, las cosas no resultaron tan automáticas. El Frente para la Victoria perdió las elecciones legislativas del 2013 y las presidenciales del 2015.

Con los datos del ReNaPer, la Justicia electoral se propone garantizar la inscripción en los padrones mediante tres pasos.

El primero será la verificación de los datos uno por uno, para que ningún voto quede invalidado.

El segundo paso será la distribución correspondiente de cada persona en su distrito.

El tercer paso será la inscripción del votante en el circuito que le toque, de modo que no pueda haber contradicción entre nombre y mesa de votación.

El trabajo se realizará a contrarreloj. Dentro de poco más de dos meses, el 11 de agosto, serán las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, las PASO. Faltan menos de cinco meses para la primera vuelta, el 27 de octubre. Y menos de seis meses para una eventual segunda vuelta, el 24 de noviembre. En solo seis meses y un día se producirá el traspaso de mando entre Mauricio Macri y quien lo suceda, se llame Alberto Fernández, Mauricio Macri, Roberto Lavagna, Nicolás del Caño o José Luis Espert.

Una consulta entre dirigentes de la oposición permitió constatar que el Partido Justicialista, Unidad Ciudadana y el Frente Renovador se proponen alentarlos a que voten y persuadirlos de que castiguen al macrismo.

Este diario publicó el 7 de junio una nota sobre los centennials, el 22 por ciento del padrón de la franja etaria que llega a los 24 años. Según la consultora Ipsos, el 46 por ciento no siente especial simpatía por un partido político pero no muestra una actitud antisistema. Su percepción de que “la preocupación por la situación de los pobres” debe ser una prioridad del próximo gobierno es del 49 por ciento, contra un 37 por ciento que piensa lo mismo entre los mayores.

Agregó el estudio: “Son políticas sus formas de vincularse en el plano amoroso, su conducta sexual, su manera de respetar la diversidad, su forma de cuidar el planeta, la manera en que se comportan con sus amigos o sus familias, la manera en que actúan en el trabajo”. Para Ipsos, creen en “la política de lo cercano” o lo “micropolítico”. A diferencia de los millenials, sus mayores más próximos, que buscaban una salida a nivel personal, los centennials conciben la política como parte de la solidaridad.

Fallos

La decisión operativa de la CNE para garantizar el voto de los mayores de 16 se suma a una serie de fallos anteriores en distintas instancias de la Justicia electoral que de hecho significaron encontronazos con el rumbo del Poder Ejecutivo.

Establecieron que no era constitucional un decreto sobre voto de los argentinos en el exterior.

Sentenciaron que no es legal anular la elección directa de diputados al Parlasur como hizo Macri por otro decreto.

Y obligaron a que, en abril último, el Gobierno postergase hasta 2021 disposiciones sobre la forma de votar en el exterior, sobre el voto de los presos y sobre el voto de los integrantes de las fuerzas militares y de seguridad encargados de controlar los comicios.

Parece una carrera de obstáculos que, según perciben los magistrados y los apoderados de partidos políticos opositores, está lejos de haber terminado.