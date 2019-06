"Ñuls no tiene que depender de un jugador"

"Me fui un año y medio y nadie dijo nada, si me voy a los Panamericanos será por dos o tres partidos", afirmó ayer Maximiliano Rodríguez. La Fiera recuerda el desprecio que recibió de los dirigentes en 2017 cuando no le ofrecieron renovar contrato y dejó en claro que está latente la posibilidad de jugar un último torneo con la Selección el mes que viene en Perú. "La importante es que la institución forme un plantel, lleguen refuerzos y que no dependa de un jugador", subrayó el ídolo leproso, aunque también asumió que "todavía no hay nada definido" en cuanto a su participación en el Sub 23 que dirige Fernando Batista.

Maxi tiene la posibilidad de retirarse de la Selección jugando en julio los Panamericanos de Sub 23 de Perú, certamen que permite en la lista la inclusión de tres jugadores mayores. Uno de esas plazas está reservada para el ídolo leproso, de acuerdo a lo que anticipó el entrenador. Pero Maxi espera por una convocatoria formal para decidir. "No hay nada todavía, hubo una charla de interés por los Panamericanos hace tres o cuatro semanas, pero no puedo hablar mucho porque no hay nada concreto", afirmó Rodríguez. "Pero si uno se pone a hilar más fino -añadió la Fiera-, estuve un año y medio fuera del club (en Peñarol de Uruguay) y ahí tendría que haber sido más preocupante mi salida, no por estos posibles tres partidos. Si vos creés (por los dirigentes) que un jugador es muy importante y se va un año y medio y no decís nada, pero lo decís ahora que son dos o tres partidos, eso no lo entiendo, creo que el momento era el otro, no ahora".

"Cada uno va a querer defender lo suyo, el hincha de Newell's va a querer que me quede acá en la institución por todo lo que nos vamos a jugar este año, igual creo que lo más importante es que la institución forme un plantel que no dependa de un jugador, eso es lo que tendríamos que hacer", reflexionó el goleador rojinegro. "Uno puede llegar a tener ganas de vestir la camiseta de la Selección nuevamente. Pero si no lo llego a hacer no me voy a arrepentir nunca porque hago lo que siento, y si me tengo que quedar en Newell's, encantado", acotó la Fiera.

Maxi Rodríguez evalúa con seriedad ir a jugar los Panamericanos, pero aún no está convencido y por eso demora la respuesta. "No me esperaba esta citación, es muy lindo a esta altura volver a vestir la camiseta de la Selección, pero como no hay nada concreto aún es difícil hablar, veremos qué sucede en la semana, la decisión que tome primero se la voy a comunicar al técnico".

"Ahora -agregó- tengo la cabeza en Newell's, en hacer una buena pretemporada, en tratar de que se forme un plantel competitivo, eso es lo más importante. La verdad es que en los seis meses que estuve el equipo no fue lo que queríamos, hay tiempo para mejorar, esperemos que empiecen a llegar los refuerzos", resaltó la Fiera.