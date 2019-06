Enojado por la falta de diálogo con la conducción del peronismo correntino, el senador Carlos “Camau” Espínola no dudó en reunirse con Rogelio Frigerio y Miguel Pichetto en Casa Rosada. En ese encuentro también participaron el ex gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi y el presidente del PRO, Humberto Schiavoni. La foto representa, para los colaboradores del senador, un mensaje directo para el PJ correntino pero también al nacional. El legislador se queja de ser uno de los dirigentes que mejor imagen tiene la provincia y no fue tomado en cuenta. “Hace dos años sacó 45 puntos y ni siquiera lo llaman”, se quejaron sus asesores a pesar de que Espínola tiene mandato hasta 2021. Por si acaso, advirtieron que no hay nada cerrado con Pichetto, quien renunció al bloque para ser el candidato a vice de Macri.