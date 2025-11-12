Omitir para ir al contenido principal
Tragedia en Arequipa
Un micro turístico cayó por un precipicio y provocó al menos 37 muertos en Perú
El accidente automovilístico ocurrió durante la madrugada. Otras 24 personas fueron trasladadas a centros de saludo con heridas de distinta consideración.
12 de noviembre de 2025 - 21:48
Un micro de pasajeros volcó en Arequipa y provocó 37 muertes
Accidente en Perú
(redes soci)
