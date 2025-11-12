Omitir para ir al contenido principal
Tragedia en Arequipa

Un micro turístico cayó por un precipicio y provocó al menos 37 muertos en Perú

El accidente automovilístico ocurrió durante la madrugada. Otras 24 personas fueron trasladadas a centros de saludo con heridas de distinta consideración.

Un micro de pasajeros volcó en Arequipa y provocó 37 muertes Accidente en Perú (redes soci)

