La apertura comercial derriba empresas y concentra negocios
Detrás de la fiesta de la importación y los mercados
La economía de Milei ya destruyó el doble de firmas que la crisis del 2001 y hasta Galperín y Rocca piden que el Estado regule el ingreso de productos chinos. En paralelo, y con empresarios cercanos al Gobierno, revivió la entidad que importa autos de la mano de la invasión China. La estadística del ingreso de importados es demoledora y el acuerdo con Estados Unidos amenaza con un daño mucho mayor al entramado productivo.