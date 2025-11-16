Omitir para ir al contenido principal
El seleccionado argentino confirmó el sexto puesto en el ranking mundial
Los Pumas tuvieron una gran remontada para vencer a Escocia
El equipo de Felipe Contepomi cumplió un mal primer tiempo, pero reaccionó a tiempo en la segunda mitad para quedarse con una victoria histórica.
Jorge Ciccodicola
16 de noviembre de 2025 - 18:23
Rodrigo Isgró se escapa en un ataque argentino.
Gaspafotos / Prensa UAR
(Walter y Juan Gasparini / Gaspaf/Walter y Juan Gasparini / Gaspaf)
