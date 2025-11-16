Omitir para ir al contenido principal
Talleres igualó sin goles con Instituto y sigue en carrera

Torneo Clausura: no hubo ganadores en el clásico cordobés

En la última fecha de la fase regular, el resultado benefició al equipo de Tevez, que jugará play-offs.

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, NOVIEMBRE 16:Escena del partido entre Instituto y Talleres de Cordoba, en el Estadio Monumental Presidente Perón por la 16° fecha del Torneo Clausura.FOTO NA: @InstitutoACC
instituto de cordoba talleres de cordoba La Gloria y la T, a mano en Alta Córdoba. (AGENCIA NA)

