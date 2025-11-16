Omitir para ir al contenido principal
Talleres igualó sin goles con Instituto y sigue en carrera
Torneo Clausura: no hubo ganadores en el clásico cordobés
En la última fecha de la fase regular, el resultado benefició al equipo de Tevez, que jugará play-offs.
16 de noviembre de 2025 - 22:28
instituto de cordoba talleres de cordoba
La Gloria y la T, a mano en Alta Córdoba.
(AGENCIA NA)
Temas en esta nota:
Fútbol
Liga Profesional
Instituto de Córdoba
Talleres de Córdoba
Carlos Tevez