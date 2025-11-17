Las Corrientes

Las Corrientes. Las Corrientes es una coproducción suizo-argentina dirigida por Milagros Mumenthaler, sobre una exitosa estilista argentina de 34 años que, tras recibir un premio en Suiza, tiene un impulso repentino en un puente. De regreso a Buenos Aires, guarda el secreto, pero el incidente desentierra un pasado que creía olvidado y genera un cambio silencioso e invisible en ella que la sume en una crisis existencial (Las Tipas.)

(gentileza)