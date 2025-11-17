Omitir para ir al contenido principal
Portada
Am750
La lupa sobre Iron Mountain
Incendio en Ezeiza: las dudas y puntos oscuros que deberá dilucidar la investigación
Edgardo Castro, ingeniero en seguridad y químico, explicó por la 750 cuáles serán las claves de los peritajes.
17 de noviembre de 2025 - 12:19
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
"Se van a decir muchas pavadas, te lo adelanto", dijo Edgardo Castro, especialista que participó de los peritajes a Iron Mountain de 2014.
(CNN )
Temas en esta nota:
iron mountain
Ezeiza
Audio