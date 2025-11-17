Omitir para ir al contenido principal
La lupa sobre Iron Mountain

Incendio en Ezeiza: las dudas y puntos oscuros que deberá dilucidar la investigación

Edgardo Castro, ingeniero en seguridad y químico, explicó por la 750 cuáles serán las claves de los peritajes.

"Se van a decir muchas pavadas, te lo adelanto", dijo Edgardo Castro, especialista que participó de los peritajes a Iron Mountain de 2014. (CNN )

