Cerró el supermercado Yaguar de Bahía Blanca
Otra víctima del freno a la obra pública
Con el arribo de Javier Milei, los trabajos de la autopista frente al comercio quedaron paralizadas. Las dificultades para acceder y el desplome del consumo fueron un combo letal para 70 trabajadores.
Andres Miquel
18 de noviembre de 2025 - 3:01
Mayorista Yaguar
El mayorista bajó la persiana en Bahía Blanca.
