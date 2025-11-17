Omitir para ir al contenido principal
Cerró el supermercado Yaguar de Bahía Blanca

Otra víctima del freno a la obra pública

Con el arribo de Javier Milei, los trabajos de la autopista frente al comercio quedaron paralizadas. Las dificultades para acceder y el desplome del consumo fueron un combo letal para 70 trabajadores.

Andres Miquel
Mayorista Yaguar El mayorista bajó la persiana en Bahía Blanca. (Archivo -)