Escándalo Epstein: tensión en la interna republicana

Trump ahora quiere ver los archivos

Tras nuevas revelaciones y presión de aliados, el presidente dio luz verde a publicar los archivos que podrían comprometer a figuras de ambos partidos.

Jeffrey Epstein Washington: protestas para exigir la apertura de los archivos del caso Epstein. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (SAUL LOEB/AFP)