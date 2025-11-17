Omitir para ir al contenido principal
El exCEO de Fíat y su desprecio al Conurbano

Un sindicalista cruzó a Ratazzi: “No les alcanza con tener esclavos”

Sergio Escalante, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires, cruzó por la 750 al empresario del sector automotor.

Para el CEO jubilado, en el conurbano sólo residen “narcos, chorros y planeros” que con la reforma laboral podrán trabajar, aunque no dijo dónde.