Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Pais

A partir de diciembre el Frente Cívico por Santiago busca mantener su autonomía en el Congreso

Zamora se separa, pero no tanto

Santiago del Estero volverá a tener un bloque propio en el Congreso por fuera de Unión por la Patria

Nicolás Adet Larcher
Nicolás Adet Larcher
Gerardo Zamora de Santiago del Estero El gobernador de Santiago del Estero y senador electo, Gerardo Zamora. (NOTICIAS ARGENTINAS)

Temas en esta nota: