A partir de diciembre el Frente Cívico por Santiago busca mantener su autonomía en el Congreso
Zamora se separa, pero no tanto
Santiago del Estero volverá a tener un bloque propio en el Congreso por fuera de Unión por la Patria
Nicolás Adet Larcher
17 de noviembre de 2025 - 0:05
Gerardo Zamora de Santiago del Estero
El gobernador de Santiago del Estero y senador electo, Gerardo Zamora.
(NOTICIAS ARGENTINAS)
