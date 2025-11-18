Omitir para ir al contenido principal
Sólo el Presupuesto y la Ley Fiscal tuvieron dictamen de mayoría
El endeudamiento tropezó con la primera piedra
La comisión abrió un plazo de una semana para avanzar con las negociaciones. El fondo para intendentes en el centro del debate. La interna, por ahora, en pausa.
María Belén Robledo
18 de noviembre de 2025 - 21:54
comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, provincia de Buenos aires
El Presupuesto y la Ley Fiuscal avanzaron en la comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados.
(Prensa -)
