Sólo el Presupuesto y la Ley Fiscal tuvieron dictamen de mayoría

El endeudamiento tropezó con la primera piedra

La comisión abrió un plazo de una semana para avanzar con las negociaciones. El fondo para intendentes en el centro del debate. La interna, por ahora, en pausa.

María Belén Robledo
comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, provincia de Buenos aires
comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, provincia de Buenos aires El Presupuesto y la Ley Fiuscal avanzaron en la comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados. (Prensa -)

