Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
De sábado a miércoles
Torneo Clausura: días y horarios de los partidos de octavos de final
San Lorenzo va el sábado, Rosario Central y Boca el domingo, Racing-River el lunes.
18 de noviembre de 2025 - 14:20
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Rosario Central y Di María
El sueño de Fideo se probará primero contra Estudiantes.
(Prensa Rosario Central)
Temas en esta nota:
Liga Profesional
Fútbol
Fixture
Boca Juniors
Racing Club
River Plate
Rosario Central
video