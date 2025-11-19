Omitir para ir al contenido principal
Salarios en riesgo y alerta por posible paro

Aguinaldo en cuotas: las empresas de transporte admiten que no pueden pagar y crece la tensión con la UTA

Las cámaras del AMBA adelantaron que pagarán sueldos y la segunda cuota del sueldo anual complementario en partes. La Unión Tranviarios Automotor reclama y advierte por una huelga.

Natalia López Gómez

