El gobierno provincial pone en funcionamiento Billetera Santa Fe

Para ahorrarse unos pesos a fin de año

La billetera vuelve con reintegros del 20% y un tope mensual de 10 mil pesos, que podrán extenderse a 20 mil usando la tarjeta de crédito de Banco Santa Fe.

Billeterea virtual Santa Fe Volverán las pizarras de promoción de Billetera Santa Fe en los comercios. (Andres Macera)

