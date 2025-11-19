Omitir para ir al contenido principal
El gobierno provincial pone en funcionamiento Billetera Santa Fe
Para ahorrarse unos pesos a fin de año
La billetera vuelve con reintegros del 20% y un tope mensual de 10 mil pesos, que podrán extenderse a 20 mil usando la tarjeta de crédito de Banco Santa Fe.
19 de noviembre de 2025 - 3:15
Billeterea virtual Santa Fe
Volverán las pizarras de promoción de Billetera Santa Fe en los comercios.
(Andres Macera)
