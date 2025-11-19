Omitir para ir al contenido principal
Moscú lanzó 476 drones y 48 misiles contra Ucrania

Un bombardeo ruso mató a 25 personas en el oeste de Ucrania

Los ataques dejaron 46 heridos en la región de Járkov y alcanzaron también las regiones de Ivano-Frankivsk y Leópolis, mientras el ejército ruso anunció el avance de sus tropas en Donetsk.

Bombardeo ruso en Ternópil, Ucrania. (YURIY DYACHYSHYN/AFP)

