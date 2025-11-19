Omitir para ir al contenido principal
El Mundo
Moscú lanzó 476 drones y 48 misiles contra Ucrania
Un bombardeo ruso mató a 25 personas en el oeste de Ucrania
Los ataques dejaron 46 heridos en la región de Járkov y alcanzaron también las regiones de Ivano-Frankivsk y Leópolis, mientras el ejército ruso anunció el avance de sus tropas en Donetsk.
19 de noviembre de 2025 - 20:46
Bombardeo ruso en Ternópil, Ucrania.
(YURIY DYACHYSHYN/AFP)
