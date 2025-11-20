Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Desde mayo 2026

Autorizan a una Low Cost española a volar entre Buenos Aires y Madrid

El Gobierno habilitó a Plus Ultra Líneas Aéreas a operar entre Ezeiza y Madrid. La compañía prevé iniciar la ruta en mayo de 2026. Algunos de los precios de las rutas más populares.

Plus Ultra La compañía había habilitado la venta de sus primeros vuelos al país en noviembre (Imagen Web)

Temas en esta nota: