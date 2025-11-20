Omitir para ir al contenido principal
Desde mayo 2026
Autorizan a una Low Cost española a volar entre Buenos Aires y Madrid
El Gobierno habilitó a Plus Ultra Líneas Aéreas a operar entre Ezeiza y Madrid. La compañía prevé iniciar la ruta en mayo de 2026. Algunos de los precios de las rutas más populares.
20 de noviembre de 2025 - 17:10
Plus Ultra
La compañía había habilitado la venta de sus primeros vuelos al país en noviembre
(Imagen Web)
