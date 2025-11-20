Omitir para ir al contenido principal
PortadaSalta12

Una casa en obra, cuatro días de arte vivo

Casa Tomada Vol. II: cuando el arte ocupa, respira y transforma

RONDA colectiva inaugura este jueves la segunda edición de Casa Tomada. Cinco artistas invitados, cuatro días de activaciones y una declaración política: el arte habita donde está el artista.

Casa Tomada
Casa Tomada Casa Tomada (Gentileza -)

Temas en esta nota: