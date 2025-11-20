Omitir para ir al contenido principal
Una casa en obra, cuatro días de arte vivo
Casa Tomada Vol. II: cuando el arte ocupa, respira y transforma
RONDA colectiva inaugura este jueves la segunda edición de Casa Tomada. Cinco artistas invitados, cuatro días de activaciones y una declaración política: el arte habita donde está el artista.
20 de noviembre de 2025 - 3:16
