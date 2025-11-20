Omitir para ir al contenido principal
Las Cámaras Empresariales del Transporte interpelaron al gobierno nacional
“No vamos a poder pagar los salarios y aguinaldos en tiempo y forma”
Aseguraron que por la “gravísima situación económica” deberán abonar todo en varias cuotas. El deterioro de las líneas del conurbano.
Juan Manuel Meza
20 de noviembre de 2025 - 1:13
La crisis del transporte público.
Un cierre de año complicado para colectiveros y empleados del sector.
