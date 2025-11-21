Omitir para ir al contenido principal
PortadaAm750Ojo Tormenta

Piden igualdad para competir en el mercado

Fuerte caída metalúrgica y aumento de importaciones profundizan la crisis industrial

El sector volvió a caer en octubre y advierten que la apertura importadora deja a las pymes en desventaja.

TRABAJADOR INDUSTRIA METALURGICA A worker welds steel in the workshop of a factory producing steel structures in Huaibei, in Chinaís eastern Anhui province on February 5, 2025. (Photo by AFP) / China OUT (STR/AFP)

Temas en esta nota: