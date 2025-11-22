Omitir para ir al contenido principal
Goleada 4-0 al Athlétic Bilbao; este domingo Elche-Real Madrid
Barcelona ganó y trepó a la cima de la Liga de España
El polaco Lewandowski, Ferrán Torres (2) y Fermín marcaron en el Camp Nou. Triunfo de Villarreal, que quedó escolta.
22 de noviembre de 2025 - 22:03
Fermín sentenció la goleada del Barcelona.
(EFE -)
