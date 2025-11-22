Omitir para ir al contenido principal
Derivaciones de la investigación sobre un traficante de drogas mayorista
El abogado siguió los pasos de su cliente
La Justicia revocó la excarcelación e hizo detener al letrado Pablo Stradiotto en su casa de Fisherton. Lo investigan como asesor del narco Brian Bilbao para lavar dinero
22 de noviembre de 2025 - 3:22
detienen a Brian Bilbao trafico de cocaína
La droga que le encontraron a Bilbao
(Prensa Fiscalia Federal)