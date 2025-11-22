Omitir para ir al contenido principal
Derivaciones de la investigación sobre un traficante de drogas mayorista

El abogado siguió los pasos de su cliente

La Justicia revocó la excarcelación e hizo detener al letrado Pablo Stradiotto en su casa de Fisherton. Lo investigan como asesor del narco Brian Bilbao para lavar dinero

detienen a Brian Bilbao trafico de cocaína La droga que le encontraron a Bilbao (Prensa Fiscalia Federal)