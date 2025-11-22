Omitir para ir al contenido principal
Un disco clave en la carrera del Flaco
La reedición de “Privé”, cuando Spinetta pateó el tablero
El album surgido de las cenizas de Jade y el fallido proyecto junto a Charly García exigía un relanzamiento a la altura, remasterizado y en réplica fiel del original.
Eduardo Fabregat
22 de noviembre de 2025 - 15:59
La versión 2025 forma parte de la serie "El rock argentino es Universal".
(ENRIQUE GARCIA MEDINA)