Un disco clave en la carrera del Flaco

La reedición de “Privé”, cuando Spinetta pateó el tablero

El album surgido de las cenizas de Jade y el fallido proyecto junto a Charly García exigía un relanzamiento a la altura, remasterizado y en réplica fiel del original.

Eduardo Fabregat
La versión 2025 forma parte de la serie "El rock argentino es Universal". (ENRIQUE GARCIA MEDINA)