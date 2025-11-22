Omitir para ir al contenido principal
La foto más dramática del colapso del consumo masivo en la era libertaria
Con Milei la mercadería se vence y a la basura
Las ventas bajaron y subió la cantidad de alimentos que salen de la góndola con el vencimiento cerca. Los rubros más afectados y por qué se espera que la situación sea peor.
Leandro Renou
23 de noviembre de 2025 - 3:00
Góndolas.
La mercadería se acumula y se vence por la caída de las ventas.
