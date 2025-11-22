Nada por aquí, nada por allá

Omitir para ir al contenido principal
Donald Trump hizo promesas a favor de Milei. Se habló de 40 mil millones de dólares. El resultado electoral fue como quería, pero de los 40 mil millones, mejor ni hablar.

Luis Bruschtein
Milei mantiene su primera reunión oficial con Trump y le agradece su respaldo electoral Milei, en una de sus postales genuflexas. (Presidencia de Argentina/EFE)