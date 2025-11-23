Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
El 38 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries.
Contra la avanzada anti-aborto del Gobierno
El debate para prevenir la posible derogación de un derecho. La cruzada de Agustín Laje.
Euge Murillo
23 de noviembre de 2025 - 23:52
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Encuentro plurinacional de Mujeres, Corrientes
En Corrientes se debate cómo frenar la intensión derogativa del Gobierno.
(Julieta Martinez)