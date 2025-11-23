Omitir para ir al contenido principal
El PRO se quedó sin representación cordobesa en el Congreso
El macrismo de Córdoba pasó del kilómetro cero a la década perdida
Hace exactamente diez años, un millón y medio de cordobeses votaron a Macri y lo lanzaron al sillón presidencial. Hoy, el partido está intervenido y balcanizado.
23 de noviembre de 2025 - 0:56
Mauricio Macri Cierre campaña 2015
Mauricio Macri durante el cierre de campaña del 2015 en el estadio Orfeo.
(Telam)