El PRO se quedó sin representación cordobesa en el Congreso

El macrismo de Córdoba pasó del kilómetro cero a la década perdida

Hace exactamente diez años, un millón y medio de cordobeses votaron a Macri y lo lanzaron al sillón presidencial. Hoy, el partido está intervenido y balcanizado.

Mauricio Macri Cierre campaña 2015 Mauricio Macri durante el cierre de campaña del 2015 en el estadio Orfeo. (Telam)