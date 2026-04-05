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PortadaCultura

Parte de "Pet Sounds", la obra maestra del grupo californiano.

Los 60 años de “Good Vibrations”, la canción cumbre de los Beach Boys

Fue la grabación pop más larga, más elaborada y más cara de la historia hasta el momento. Y para su compositor Brian Wilson, un pico casi tan perfecto que mató todo lo que vino después.

Mark Beaumont
Por Mark Beaumont
Los Beach Boys en la época de "Pet Sounds". (Gentileza -)

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