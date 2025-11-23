Omitir para ir al contenido principal
El seleccionado argentino finalizó la última gira del año
Los Pumas perdieron ante Inglaterra con una buena actuación
El equipo cometió errores en el primer tiempo que le permitieron sumar a los locales, pero se recuperó en el segundo y estuvo cerca de la hazaña.
Jorge Ciccodicola
23 de noviembre de 2025 - 19:23
Santiago Carreras juega con el pie ante dos ingleses.
(Walter y Juan Gasparini / Gaspaf/Walter y Juan Gasparini / Gaspaf)
