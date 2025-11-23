Omitir para ir al contenido principal
PortadaCultura Y Espectaculos

El dúo inició una serie de tres estadios llenos

Miranda! en Ferro: el palacio del pop

La impactante puesta en el estadio Etcheverri ambientó una cabalgata de hits comandada por el carisma y la impecable performance de Ale Sergi y Juliana Gattas. El momento volcánico, claro, llegó con Lali Espósito.

Eduardo Fabregat
Eduardo Fabregat
Juliana Gattas, Lali Espósito y Ale Sergi en el escenario. (Alejandro Leiva)