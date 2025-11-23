Omitir para ir al contenido principal
En el Malba y el Museo de la Cárcova
Pensar los libros como “objetos de deseo”
Durante tres días, historiadores, artistas, tipógrafos, encuadernadores y editores reflexionarán sobre las preguntas, certezas y tensiones que suscita la dimensión material de la escritura.
Silvina Friera
23 de noviembre de 2025 - 20:50
Matilde Marín dará una conferencia e cierre junto a Eduardo Stupía.
(GENTILEZA)