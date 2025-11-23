Omitir para ir al contenido principal
En el Malba y el Museo de la Cárcova

Pensar los libros como “objetos de deseo”

Durante tres días, historiadores, artistas, tipógrafos, encuadernadores y editores reflexionarán sobre las preguntas, certezas y tensiones que suscita la dimensión material de la escritura.

Silvina Friera
Matilde Marín dará una conferencia e cierre junto a Eduardo Stupía. (GENTILEZA)