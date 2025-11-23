Omitir para ir al contenido principal
La Libertad Avanza cierra el año reuniendo a la tropa en la costa

Primera parada, Mar del Plata

El partido de Karina Milei empieza a proyectar la campaña para pelear la gobernación en 2027. El mandato full violeta a la orden día.

César Pucheta
Santilli Pareja Sebastián Pareja y Diego Santilli, las caras bonaerenses del acuerdo entre el LLA y el PRO. (Redes Sociales)