Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Pais

Durante el 38 encuentro de mujeres

Una multitud clamó en Corrientes por la libertad de Cristina

El momento culmine fue al mediodía del domingo con “la playa de Cristina” que se transformó en un grito colectivo por su liberación.

Andrea de los Reyes
Andrea de los Reyes
apoyo a Cristina en Encuentro Nac de Mujerers, Corrientes
apoyo a Cristina en Encuentro Nac de Mujerers, Corrientes apoyo a Cristina en Encuentro Nac de Mujerers, Corrientes (Julieta Martinerz)