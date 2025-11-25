Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
Se peleó con un tripulante
Bajaron del avión al cantante venezolano “El Puma” José Luis Rodríguez
La pelea con el personal de cabina comenzó cuando el artista guardó su carry-on de manera incorrecta en el compartimiento superior. Un pasajero filmó parte de la discusión.
25 de noviembre de 2025 - 20:51
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
El Capitán del avión dispuso que bajaran al Puma Rodriguez debido a una pelea con un tripulante.
(Capturas de Video)
Temas en esta nota:
avión
pelea