Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Se peleó con un tripulante

Bajaron del avión al cantante venezolano “El Puma” José Luis Rodríguez

La pelea con el personal de cabina comenzó cuando el artista guardó su carry-on de manera incorrecta en el compartimiento superior. Un pasajero filmó parte de la discusión.

Puma Rodriguez
El Capitán del avión dispuso que bajaran al Puma Rodriguez debido a una pelea con un tripulante. (Capturas de Video)

Temas en esta nota: