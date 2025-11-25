Omitir para ir al contenido principal
PortadaDeportes

Este miércoles en el Néstor Díaz Pérez

Lanús vs. Tigre, para completar el cuadro de cuartos de final

El equipo de Pellegrino estrenará su título de campeón de Sudamericana y es amplio favorito. El ganador del cruce irá con Racing.

Lanús viene de festejar a lo grande en la Copa Sudamericana. (JOSE BOGADO/AFP)

Temas en esta nota: