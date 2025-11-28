Omitir para ir al contenido principal
Entre el delito, la muerte digna y la muerte asistida

El mapa de la eutanasia en la región

Cuáles son los países donde es legal y cuáles los que siguen penalizando esta práctica

Francisco Sciaky
Por Francisco Sciaky

El País

Triumbirato CGT, Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros)

La reforma Laboral

En la CGT dicen que si no los convocan a la Rosada habrá medidas de fuerza

Sesion Ordinaria Publica en el Senado de la Nacion, el 18 de septiembre de 2025, en Buenos Aires; Argentina. Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado

Bullrich reunió a los legisladores libertarios antes de encontrarse nuevamente con Villarruel

El Gobierno demora la jura de Villaverde y apuesta al nuevo Senado

Por Paula Marussich

Guillermo Federico Rivarola actuó en la justicia federal durante la dictadura

Un juez procesado por encubrir una masacre

Por Luciana Bertoia

Favoreció a un funcionario de Bullrich y a un jefe de la Gendarmería

La Corte cierra la causa por el espionaje a la familia de Santiago Maldonado

Economía

Ajuste y tarifazo a pedido del FMI

El nuevo esquema del Gobierno para eliminar los subsidios en luz y gas

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 28 de noviembre de 2025

La UIA adelantó una baja del 2 por ciento en octubre

La industria 10 puntos por debajo del 2023

El ministro asegura que el precio no está atrasado

Para Caputo el dólar está bien

Sociedad

Femicidio en Chaco

Se conocerán las penas contra la familia Sena y los encubridores del crimen de Cecilia Strzyzowski

Para este viernes y sábado

Alerta amarilla en Buenos Aires y otras 16 provincias por tormentas

Cómo va a estar el fin de semana

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 28 de noviembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 28 de noviembre

Deportes

Flamengo vs Palmeiras

Se juega en el estadio Monumental de Lima, desde las 18, con arbitraje del argentino Darío Herrera

Flamengo y Palmeiras se miden en la gran final de la Copa Libertadores

El piloto argentino de Alpine

Cómo salió Colapinto hoy en la Práctica Libre y a qué hora corre la Sprint Qualy del GP de Qatar de Fórmula 1

Alpine's Argentinian driver Franco Colapinto (C) arrives at the Lusail International Circuit ahead of the Formula One Qatar Grand Prix in Lusail on November 27, 2025. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP)

Esta penúltima carrera podría definir al campeón 2025 de la Fórmula 1

Se pone en marcha el GP de Qatar

FOTOBAIRES rosario central estudiantes de la plata octavos final torneo clausura 2025

Fuerte sanción a los futbolistas platenses por parte de la AFA

Estudiantes: seis meses de suspensión a Verón y dos partidos en 2026 a los jugadores por el pasillo en Rosario